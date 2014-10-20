Форма поиска по сайту

20 октября 2014, 16:47

Регионы

В Москве проходит международный фотоконкурс "Достояние поколений"

Фото: facebook.com/dostoyanie.pokoleniy

До конца января в столице проходит международный фотоконкурс "Достояние поколений". Он был создан для того, чтобы привлечь интерес к культурному наследию народов России.

Оргкомитет принимает снимки от фотолюбителей со всех уголков нашей страны. Снимки должны освещать культурное наследие регионов. Номинаций на конкурсе семь:

  • Историческое наследие. Принимаются снимки с мест проведения научных экспедиций, реконструкций исторических событий, а также портреты людей, которые изучают культурное наследие России,
  • Духовное наследие: история и современность. В этой номинации жюри ждет фотографии духовных центров разных конфессий, портреты прихожан и священнослужителей,
  • Путешествия. Принимаются работы, посвященные познанию окружающего мира во время поездок по разным городам России,
  • В мире театра и кино. Можно отправлять фотографии со съемочных площадок, репетиций спектаклей, творческих встреч,
  • Лики биосферы. Эта номинация понравится любителям природы: организаторы ждут снимки представителей флоры и фауны, разных природных явлений, пейзажи,
  • Актуальный репортаж. Принимаются фотографии, выполненные в жанре репортажа. Они могут отражать самые разные события из жизни нашей страны,
  • Спорт. Можно высылать кадры со спортивных встреч и тренировок.

Отправить фотографии и стать участником конкурса "Достояние поколений" можно до 25 января. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться и оплатить взнос (970 рублей за две фотографии в одной номинации). Можно стать участником любого количества номинаций.

Итоги "Достояния поколений" подведут в феврале. Победители конкурса получат подарки и дипломы, их снимки покажут на выставках в нашей стране и за рубежом.

Главная премия конкурса – 150 тысяч рублей, также лауреаты каждой из номинаций получат по 100 тысяч. Победитель зрительского голосования будет награжден фототехникой.

Подробности конкурса можно найти здесь.

