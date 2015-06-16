Россия разрабатывает вакцину против коронавируса MERS – Голодец

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Россия уже некоторое время разрабатывает вакцину против коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS), заявила во вторник вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Вакцина разрабатывается. Работа у нас идет постоянно и идет довольно давно", – цитирует Голодец "Интерфакс".

Она также отметила, что существуют опасения в связи с распространением коронавируса в мире, однако угрозы эпидемии в России в настоящее время нет.

"Опасения всегда есть, поэтому все должны быть включены (в работу). Нужно очень четко этот процесс регулировать и управлять. У нас санэпидемблагополучие всегда стоит на особом контроле, поэтому проводится серьезная профилактическая работа, и мы можем быть спокойными", – сказала вице-премьер.

Коронавирус MERS не имеет особых симптомов на ранних стадиях. Болезнь, вызываемая вирусом, похожа на обычную ОРВИ и сопровождается температурой, болью в горле, чиханьем и насморком. Наибольшему риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хронической болезнью легких, диабетом и почечной недостаточностью. Эта особенность характерна не только для штамма MERS, но и для всего семейства коронавирусов. Все они воздействуют на верхние дыхательные пути и течение болезни, вызываемых большинством вирусов семейства, похожи на простуду или другую легкую респираторную инфекцию. Несмотря на то, что MERS – единственный штамм, который является смертельно опасным для человека, вакцины от него, пока, не существует. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 июня, зафиксировано 1289 случаев заражения вирусом MERS, скончались 455 человек.



Напомним, во вторник стало известно, что в Германии умер носитель MERS, который стал первым скончавшийся от коронавируса в Европе.

Также сообщалось, что от коронавируса погибли 19 человек в Южной Корее, а общее число заболевших в стране достигло 154 человек. Еще 5,5 тысяч человек, контактировавших с носителями MERS, находятся под карантином, закрыты более 2 тысяч учебных и дошкольных учреждений, отменены массовые мероприятия.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), распространение вируса в Южной Корее ограничивается медицинскими учреждениями, где находятся его носители.