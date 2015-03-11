В Москву не пустили партию мяса крокодила из Филиппин

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Россельхознадзор не допустил в Москву 12 килограммов мяса крокодила из Филиппин из-за нарушений в документах, сообщает пресс-служба управления ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

При проведении пограничного ветеринарного контроля было установлено, что ветеринарный сертификат Филиппин не соответствует форме сертификата "на экспортируемое на таможенную территорию Таможенного союза Республики Беларусь, Казахстана и России мясо диких животных".

Кроме того, отсутствовали разрешение Россельхознадзора на ввоз партии мяса на территорию России, а также маркировочные этикетки на русском языке. Груз был задержан.

Напомним, в конце прошлого года Россельхознадзор разрешил поставки мяса крокодила из Филиппин.

Мясо крокодила традиционно используется в пищу в Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Африке. Для еды пригодно мясо крокодилов почти десяти видов.