McDonald's возобновит работу, устранив нарушения и доказав это в суде

Фото: ИТАР-ТАСС

Закрытые рестораны сети McDonald's смогут вновь открыться только через суд, устранив при этом все нарушения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По исправлению всех замечаний, по устранению всех нарушений любое юридическое лицо может, доказав это в суде, возобновить свою работу. Здесь никаких изъятий ни для кого никогда не было, и я не вижу оснований, чтобы они были", - сказала Попова. Она подчеркнула, что Роспотребнадзор работает строго в рамках российских законов, в том числе Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее Мосгорсуд признал законной приостановку деятельности на 90 дней ресторанов McDonald's на Манежной и Пушкинской площадях. Таким образом, апелляционные жалобы представителей компании были отклонены. Однако, по словам адвоката компании Максима Титаренко, поводов для приостановки деятельности ресторана на 90 дней нет.

"Подавляющее большинство нарушений было устранено. По мнению Роспотребнадзора должны быть установлены отдельные холодильные камеры, но для предприятий быстрого обслуживания допускается совместное хранение продуктов, тем более вся продукция упакована промышленным способом", - отметил Титаренко.

Он добавил, что такого рода нарушения ресторан не сможет устранить из-за особенностей помещения: "Мы не можем изменить архитектурную планировку".

В свою очередь, Роспотребнадзор настаивал на том, что выявленные нарушения несут угрозу здоровью потребителей. Представитель ведомства уточнил, что в ходе повторной проверки выявленные нарушения были устранены не полностью.

Напомним, 20 августа по решению судов, в столице на три месяца закрыли рестораны McDonald's на проспекте Мира, на Пушкинской и Манежной площадях. В Роспотребнадзоре заявили, что там были нарушены санитарно-эпидемиологические правила по организации питания населения. 15 сентября McDonald's объявил, что обжалует иски ведомства в суде.