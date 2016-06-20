СКР изъял у Роспотребнадзора документы по проверке лагеря в Карелии

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Сотрудники СК изъяли в карельском управлении Роспотребнадзора документацию по проверке лагеря на Сямозере в Карелии, передает РИА Новости.

В 2015 году к лагерю были претензии из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и в отношении руководства было возбуждено дело об административном правонарушении.

18 июня отдыхавшие в оздоровительном лагере "Парк-Отель Сямозеро" 47 детей и четверо взрослых вышли на трех лодках на воду. Вечером на озере начался шторм, лодки перевернулись и затонули. Как сообщили m24.ru в ГУ МЧС России по республике Карелия, погибло 13 детей, 14-й числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются. В поисковой операции участвует более 170 человек.

На рейсе из Карелии дети сопровождались психологами и врачами МЧС

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В Москве и в Карелии 20 июня объявили траур по погибшим на озере. В понедельник пострадавшие дети доставлены из Карелии в аэропорт "Внуково-3" в 12:15 специальным самолетом МЧС.