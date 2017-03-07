Роснефть опровергла увольнение организатора ареста Алексея Улюкаева

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Роснефть опровергла увольнение вице-президента и руководителя службы безопасности компании Олега Феоктистова, передает РИА Новости. Ряд СМИ называют его организатором ареста экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Ранее в СМИ появилась информация о его увольнении. До прихода в Роснефть Феоктистов работал замглавы управления собственной безопасности ФСБ, которое занималось множеством громких дел, в том числе – в отношении экс-губернаторов Никиты Белых и Александра Хорошавина, а также экс-руководителя антикоррупционного отделения ГУ МВД России генерала Дениса Сугробова.

На работу в Роснефть Феоктистов пришел в сентябре 2016 года.