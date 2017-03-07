Роснефть опровергла увольнение организатора ареста Алексея Улюкаева

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Роснефть опровергла увольнение вице-президента и руководителя службы безопасности компании Олега Феоктистова, передает РИА Новости. Ряд СМИ называют его организатором ареста экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.
Ранее в СМИ появилась информация о его увольнении. До прихода в Роснефть Феоктистов работал замглавы управления собственной безопасности ФСБ, которое занималось множеством громких дел, в том числе – в отношении экс-губернаторов Никиты Белых и Александра Хорошавина, а также экс-руководителя антикоррупционного отделения ГУ МВД России генерала Дениса Сугробова.
На работу в Роснефть Феоктистов пришел в сентябре 2016 года.
По версии следствия, 14 ноября 2016 года министр получил два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти".
Басманный суд Москвы поместил министра под домашний арест. 10 января арест продлили, а 30 января Мосгорсуд оставил постановление о продлении в силе. Адвокаты господина Улюкаева в апелляционной жалобе настаивали на освобождении подзащитного под подписку о невыезде, либо на смягчении режима домашнего ареста.
На посту главы МЭР Улюкаева сменил замминистра финансов Максим Орешкин.
