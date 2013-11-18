"Огонек": К чему приведут новые назначения в Роскосмосе

Фото: M24.ru

"Запад уже больше не является христианским"

На прошлой неделе Папа Римский Франциск встречался с председателем Отдела внешних церковных связей МП митрополитом Волоколамским Иларионом. О чем говорили за ватиканскими стенами представители церквей, уже много веков разделенных разногласиями, выяснял "Огонек".

Космический завхоз

В Роскосмосе — новый начальник, новый проект реформы российского космоса, новые назначения и старые-старые проблемы. "Огонек" выясняет подробности.

Скрепы с перегибами

Защита суверенитета, прославление государственных символов и даже патриотические поправки в Уголовный кодекс вот уже несколько недель в центре внимания Госдумы и других официальных структур. Теперь понятно, почему: на кону разработка новой стратегии воспитания граждан, которая почти "на выходе". Спору нет, поиск национальных скреп — занятие увлекательное и важное. Однако в наших условиях может обернуться неприятными перегибами. "Огонек" разбирался в деталях.

Повышенное двоение

Как российское посольство в Варшаве поучаствовало в праздновании Дня независимости Польши.

Работа, равенство, братство

Франция переживает бум "солидарной" экономики — молодое поколение все чаще выбирает работу в компаниях нового типа, а не на обычных, капиталистических, предприятиях.

Закат русского рантье

Данные Центробанка о том, что перевод средств из России за границу для покупки недвижимости резко возрос (на 12 процентов только во втором квартале 2013 года), заставили обозревателя "Огонька" схватиться за голову и телефонную трубку.

В гармонии с Кремлем

На прошлой неделе были оглашены итоги международного конкурса по разработке концепции парка "Зарядье". Победителем признано американское бюро Diller Scofidio + Renfro. На месте снесенной гостиницы "Россия" появятся искусственные холмы и гигантская лужайка, а также зоны "тундра", "степь", "леса" и "болота".

Омут возврата

На российских экранах опять обожают, сходят с ума, а потом убивают Григория Ефимовича Распутина. Сотни копий, лучшие российские актеры в главных и неглавных ролях, Жерар Депардье с голосом Сергея Гармаша в роли великого старца и Фанни Ардан с голосом Марины Нееловой в роли императрицы. Все снято по-настоящему — Царское Село, питерские дворцы, улицы и набережные.

ТАСС уполномочен утаить

22 ноября исполнится 50 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Эта трагедия могла стать точкой отсчета новой конфронтации в отношениях сверхдержав, но не стала. Почему, узнал "Огонек".

