Представлены лучшие варианты названия для нового космического корабля

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Десять вариантов названия для нового российского пилотируемого корабля, предназначенного в том числе и для полета на Луну, выбраны сегодня оргкомитетом конкурса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКК "Энергия", которая занимается разработкой нового корабля.

Лучшими названиями для корабля признаны: "Федерация", "Гагарин", "Родина", "Звезда", "Лидер", "Галактика", "Мир", "Зодиак", "Астра" и "Вектор". Всего было предложено 5 817 тысячи вариантов имен.

С сегодняшнего дня стартует очередной этап конкурса - общественное голосование, которое продлится до 23 декабря. Все желающие могут проголосовать за одно из десяти названий на официальном сайте РКК "Энергия" или на странице официальной группы Роскосмоса во "ВКонтакте".

По итогам голосования определятся три варианта, из которых жюри выберет лучший. Победителя ждет главный приз - поездка на Байконур и возможность присутствовать при запуске пилотируемого корабля "Союз" к Международной космической станции весной 2016 года. Результаты конкурса объявят 15 января 2016 года.

Напомним, 27 августа РКК "Энергия" объявила конкурс на название для перспективного транспортного корабля нового поколения, который будет использован в том числе для полетов по российской лунной программе. Корабль будет многоразовым, его возвращаемый аппарат массой 9 тонн планируется изготавливать из композиционных материалов.

Численность экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года. Общая масса корабля при полете на орбиту будет составлять 14,4 тонны, а в ходе экспедиции к Луне – до 19 тонн.