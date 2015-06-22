Основатель Lurkmore объявил о заморозке проекта

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Основатель интернет-энциклопедии Lurkmore ("Луркоморье") Дмитрий Хомак объявил о заморозке проекта, сообщил он на своей странице в Facebook.

"Переводим Лурк в режим консервации и памятника культуры", – сказал Хомак, отметив, что проект не закрывается.

Ресурс входит в число 3 тыс самых популярных сайтов в мире. "Луркоморье" называют аналогом "Википедии", только собраны там статьи о популярных интернет-мемах и сетевом фольклоре. Портал неоднократно включали в реестр запрещенных сайтов. В ноябре 2012 года Роскомнадзор запретил два материала энциклопедии, которые квалифицировались как пропаганда наркотиков. А в январе прошлого года Роскомнадзор обязал удалить с сайта статью про суицид.

Недавно суд обязал ресурс удалить картинку с Валерием Сюткиным, иллюстрирующую мем, призывающий бить женщин. В качестве иллюстрации к высказыванию была использована фотография певца.

Представители Роскомнадзора обращались к администраторам сайта с просьбой удалить фотографию Сюткина, но получили отказ. Поэтому пришлось направить в суд иск с требованием признать страницу с изображением певца запрещенной.