"Википедия" не выполнила решение суда – Роскомнадзор

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Администраторы русскоязычной версии "Википедии" не заблокировали страницу с запрещенной информацией по решению суда, и Роскомнадзор предупреждает, что заблокирует весь сегмент, сообщает пресс-служба ведомства.

"Нежелание администрации "Википедии" исполнять судебный вердикт ставит под удар интересы пользователей русскоязычной версии сайта. Роскомнадзор будет вынужден направить информацию об этой странице для блокировки", – сказали в Роскомнадзоре.

Так подчеркнули, что поскольку "Википедия" функционирует на основе протокола HTTPS, не допускающего ограничений доступа к отдельным страницам, заблокированным окажется весь ресурс.

Также Роскомнадзор добавляет, что срок, определенный законодательством для удаления незаконной информации, истекает. При этом в судебном решении отмечается, что "Википедия" может обжаловать постановление в течение месяца.

Напомним, 20 августа Роскомнадзор направил в администрацию "Википедии" требование удались статью о приготовлении наркотика. В то же время представители "Википедии" заявили, что не планируют удалять со своего сайта статью с информацией о способах приготовления наркотика.

Как заявил исполнительный директор НП "Викимедиа РУ" Станислав Козловский, вся информация в тексте взята с сайта ООН. "Мы обсудили эту ситуацию и статью решено оставить", – сказал он.

Отметим, что в "Википедии" не первый раз оказывается запрещенный в России контент: в апреле 2013 года одна из страниц сайта угодила в "черный список" Роскомнадзора.

После этого статья "о курении каннабиса" подверглась редакторской правке, прошла экспертизу и была удалена из реестра запрещенной информации.

Кроме того, в "черный список" попала статья "Смертельная инъекция" о смертельных препаратах с информацией об их дозировке, времени и надежности наступления смерти. Эксперты Роскомнадзора посчитали, то в материале были сведения о способе самоубийства.

Позже текст откорректировали и статью удалили из черного списка.