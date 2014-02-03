Роскомнадзор не будет раскрывать названия заблокированных сайтов

Роскомнадзор не раскроет названия заблокированных сайтов

Роскомнадзор не намерен раскрывать информацию о сайтах, которые были заблокированы за публикацию экстремистских материалов. По словам главы ведомства Александра Жарова, огласка только поспособствует росту популярности таких ресурсов.

Он также подчеркнул, что 1 февраля операторы на несколько минут ограничили доступ к Livejournal, сообщает телеканал "Москва 24". Поскольку сайт не работал непродолжительное время, многие пользователи этого не заметили, заявил Жаров.

Напомним, что с 1 ноября 2012 года Роскомнадзор начал вносить сайты, содержащие запрещенную информацию, в "черный список". После того как ресурс попадает в список запрещенных сайтов, провайдерам рассылают уведомления о необходимости закрыть доступ к нему для пользователей.

Блокируются сайты, на страницах которых ведется пропаганда суицида, употребления наркотиков, содержатся порнографические материалы и призывы к экстремистской деятельности.

Отметим, что за время действия закона в запрещенном списке успели побывать такие известные ресурсы, как социальная сеть "ВКонтакте" (по ошибке), энциклопедия интернет-мемов Lurkmore и торрент-трэкер Rutracker.org (несколько раз).