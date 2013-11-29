Форма поиска по сайту

29 ноября 2013, 08:50

Экономика

Здание Российской академии наук оказалось бесхозным

Здание РАН на Ленинском проспекте официально никому не принадлежит

В Росимуществе выяснили, что здание Российской академии наук на Ленинском проспекте официально никому не принадлежит.

Собственность на участок и на саму многоэтажку не оформлена ни академией, ни даже государством. Ранее считалось что здание, известное среди горожан как "золотые мозги", находится в управлении академии. Но проверка этого не подтвердила, сообщает телеканал "Москва 24".

Известно, что вопрос был поднят в связи с тем, что понадобилось помещение для новой структуры - Федерального агентства научных организаций. Планируется, что оно станет распоряжаться имуществом Российской академии наук.

