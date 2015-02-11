Сегодня в СМИ: телекастинги в вузы и продовольственная помощь

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Renault приостановит сборку автомобилей в Москве

Московский автозавод Renault в феврале приостановит выпуск машин на 2-3 недели. Завод не будет работать с 16 февраля по 6 марта, пишут "Ведомости".

Основная причина - неполная загрузка из-за продолжающегося падения рынка, а также переноса в 2014 году производства части моделей на "АвтоВАЗ".

Москва сдаст в аренду малому бизнесу киоски без оплаты изготовления магазина

Московское правительство начнет территориальный эксперимент по сдаче киосков под ключ малому бизнесу с Центрального административного округа, сообщают "Ведомости".

При этом арендаторов освободят от оплаты стоимости изготовления киосков, которые закажут чиновники. Проект постановления был одобрен на заседании правительства Москвы по антикризисным мерам.

Для поступающих в вуз введут телекастинг

Рособрнадзор и МГУ имени Ломоносова проведут эксперимент по новой форме независимой оценки знаний школьников, который будет называться "ломоносовский экзамен", передает "Коммерсантъ".

Предполагается, что ученики будут в формате видеоконференции сдавать устные экзамены комиссии из преподавателей разных вузов. Их итоговую оценку школьник сможет добавить в свое портфолио и позже получить за нее дополнительные баллы при поступлении.

Зарплаты госслужащих и социальные пособия будут индексировать без оглядки на рост цен

Министерство финансов предлагает правительству исключить из 25 действующих законов обязательную индексацию зарплат госслужащих, военных и силовиков, равно как и размера всех социальных выплат - от материнского капитала до пособий Героям Советского Союза, пишет "Коммерсантъ".

Если идею одобрят, индексация по инфляции сохранится только для части пенсионной системы. Реализовать радикальные изменения в социальной политике предлагается немедленно - уже при весенней правке бюджета.

Минобрнауки поддержало идею начинать уроки с гимна России

Минобрнауки одобрило инициативу властей Калужской области каждое утро исполнять в школах гимн России и призвало учебные заведения всей страны последовать этому примеру, передает "Коммерсантъ".

Однако эксперты сомневаются, что ежедневное исполнение уместно для столь торжественного произведения. Президент Российской геральдической палаты Александр Майоров говорит, что по закону "О государственном гимне РФ" его исполнение допускается в образовательных учреждениях только в день начала учебного года или во время торжественных мероприятий.

В регионах могут ввести адресную продовольственную помощь

В минпромторге уже обсуждают процедуры по введению в регионах адресной продовольственной помощи для семей с низким достатком, сообщает "Российская газета".

Речь идет о некоей сумме денег на банковской карте, которая выдается социально незащищенным слоям населения для покупки продуктов питания местного производства.

Автоинспекция будет фиксировать ДТП по-новому

Место аварии привяжут к географическим координатам. При этом учтут все особенности местности, пишет "Российская газета".

Новый единый порядок передачи информации об аварии позволит не только установить очаги аварийности, но и выявить все сопутствующие факторы. Вплоть до момента получения прав водителем.

Столичные поликлиники начали работать по выходным

Одна из лучших в Москве по оснащенности высокотехнологичной медицинской техникой городская поликлиника N 107, расположенная в районе Отрадное, перешла на семидневную рабочую неделю. Это первый подобный опыт в Москве, сообщает "Российская газета".

До февраля мы работали по субботам, а теперь и по воскресеньям. Это пилотный проект, поэтому в воскресенье поликлиника открыта не до 20.00, как обычно, а до 16.00.