"Маленькая трагедия": 265 лет со дня рождения Антонио Сальери

18 августа 1750 года родился Антонио Сальери, один из самых уважаемых композиторов своей эпохи, почитаемый при императорском дворе в Вене, оставивший после себя множество талантливых учеников (Бетховен, Шуберт, Лист, сын Моцарта Франц Ксавер Вольфганг, Франц Зюсмайер), со многими из которых он занимался бесплатно. Миланский театр Ла Скала открывал новое здание постановкой оперы Сальери “Узнанная Европа”. Увы, прижизненная слава покинула его.

В наше время музыка Сальери редко фигурирует в программах консерваторских и филармонических концертов (один концерт с симфонией Сальери в сезоне 2015-2016 против почти 70 вечеров с произведениями Моцарта). Для абсолютного большинства Сальери – имя нарицательное, с яркой негативной окраской. Ему приписывают отравление Моцарта, хотя никаких веских доказательств, подтверждающих этот слух, нет. А между тем, личность Сальери, равно как и его творчество заслуживают внимания.

Американский журналист и исследователь Александр Уилок Тейер считает, что слухам о соперничестве Моцарта с Сальери мог дать пищу инцидент, произошедший в 1781 году, когда учителем музыки принцессы Елизаветы Вюртембергской стал Сальери. У него была прекрасная репутация преподавателем пения. Через год ситуация повторилась: на место претендовал Моцарт, но тщетно. Многие музыкальные историки пытались реабилитировать в глазах общественности образ Сальери как композитора и честного человека, однако эти труды имеют довольно узкое распространение. Для широких масс Сальери неизменно ассоциируется с романтическим мифом, распространению которого в России поспособствовал Пушкин.

"Ребенком будучи, когда высоко

Звучал орган в старинной церкви нашей…" ("Маленькие трагедии", А.С.Пушкин)

Антонио Сальери родился в многодетной семье торговца в маленьком итальянского городке Леньяго, под Вероной. Его музыкальным образованием занимался старший брат Франческо (р.1741), ученик Джузеппе Тартини, одного из первых скрипачей Италии XVIII века. Биографы Сальери считают, что какие-то знания мальчику передал местный органист. Судьба несла его по течению, и совсем скоро произошло знакомство, которое определило всю дальнейшую биографию юного Антонию – он был представлен австрийскому композитору и дирижеру Флориану Леопольду Гассману. Восхищенный талантом маленького музыканта, он взял с собой в Вену 16-летнего подростка и начал занятия, причем уделял внимание не только музыкальной культуре, но и общей. Впоследствии Сальери стал самым известным учеником Гассмана.

"Звуки умертвив,

Музыку я разъял, как труп. Поверил

Я алгеброй гармонию". ("Маленькие трагедии", А.С.Пушкин)

Пушкин зря рисует портрет Сальери в духе схоластов. В то время как многие музыканты XVIII века посвящали половину жизни ученым трактатам, у Сальери никогда к этому душа не лежала. Да, он вел активную преподавательскую деятельность, причем, как отмечают музыковеды, делал это бескорыстно, и брал плату за уроки только с представителей высших слоев. Что же касалось его научной деятельности, то, как пишет доктор искусствоведения Л. Кириллина, композитор вовсе не был склонен "поверять алгеброй гармонию". Причем тех музыкантов, занимавшихся теорией, никто не упрекал в их исследованиях. В своем монументальном труде Рамо, к примеру, закрепил за гармонией понятие аккордовой системы. Иоганн Альбрехтсбергер, композитор, органист и музыковед написал учебник "Фундаментальное руководство по композиции…", и кстати, несмотря на свой консерватизм, не был лишен чувства юмора.

"Когда великий Глюк

Явился и открыл нам новы тайны

(Глубокие, пленительные тайны),

Не бросил ли я все, что прежде знал"… ("Маленькие трагедии", А.С.Пушкин)

Сальери познакомился с Глюком в 1769 году. Благодаря влиянию Глюка Сальери стилистически примкнул к венским композиторам, стал одним последователей создателя "Орфея и Эвридики". Несмотря на то, что для него были характеры оперы, созданные на итальянские либретто, он обращался к французским и немецким текстам. Его самые успешные оперы созданы в духе Глюка и прогремели на весь Париж – это "Данаиды" и "Тарар". Кстати, в 1788 году Сальери был назначен придворным капельмейстером. Глюку передала указ о назначении на аналогичную должность эрцгерцогиня Австрии Мария Терезия, произошло это в 1774 году. Много лет спустя Сальери дирижировал на траурной церемонии памяти Глюка.

"Бомарше ведь был тебе приятель;

Ты для него "Тарара" сочинил,

Вещь славную"…("Маленькие трагедии", А.С.Пушкин)

В 1784 году, практически одновременно с "Женитьбой Фигаро", Бомарше создал либретто "Тарар". Драматург планировал, что в музыкальном отношении его сможет реализовать Глюк, однако композитор уже не мог работать, и от этой идеи пришлось отказаться. Спектакль с музыкой Сальери был поставлен в Париже летом 1787 года. В название вынесено имя главного героя, полководца Ормуз, персидской страны, во главе которой оказался тиран Атар. Монарх не отличается благородством. Он похищает жену Тарара, а самого главного героя посылает на плаху. Девушка готова взойти на костер, лишь бы быть рядом с супругом. Спасение к жертвам режима приходит в образе всенародного восстания. Атар отрекается от власти и кончает жизнь самоубийством. В финале толпа возводит на престол Тарара.

Исключительный успех "Тарара" укрепил славу и драматурга, и композитора. Интересно, что император Иосиф II очень благосклонно воспринял оперу, несмотря на ярко выраженный антимонархический сюжет, и даже приказал сделать итальянскую версию либретто. Эту задачу поручили да Понте. "Тарар" не только вышел под другим названием (новая версия именовалась "Аксур, царь Ормуза"), музыкальное полотно так же было переработано специально для итальяноязычных певцов. Император не сразу оценил этот шаг Сальери. Но полностью послушав итальянскую редакцию, раздосадованный Иосиф II сменил гнев на милость.

"Слушай же, Сальери,

Мой Requiem". ("Маленькие трагедии", А.С.Пушкин)

Сальери тоже написал реквием (Piccolo Requiem, 1804 г.), причем по собственному желанию. Исторически так сложилось, что впервые произведение прозвучало на похоронах композитора. Исследователи отмечают, что на партитуре реквиема была надпись – "Маленький реквием, сочиненный мною, ничтожнейшим из созданий, Ант. Сальери".

Любопытным ценителям классической музыки, путешествующим по Вене, стоит обратить внимание на одно из захоронений на Центральном кладбище города (район Зиммеринг). Могила Сальери расположена вне "Аллеи композиторов", в нулевой зоне, по левую руку от входа, рядом с кирпичной оградой. Ее легко можно узнать по белому обелиску.