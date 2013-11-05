Рэпер Эминем выпустил 13-й студийный альбом Marshal Matters LP 2

Сегодня, 5 ноября, вышел в свет восьмой студийный альбом рэпера Эминема под названием Marshal Matters LP 2. Стоит отметить, что первая пластинка была записана в 2000-м году. Запись альбома проходила с 2012-го по 2013 год под руководством самого Эминема и других продюсеров: Рика Рубина, Луиса Ресто, Эмиля Хейни и Алекса Да Кида.

Всего в альбом вошли 16 композиций, а среди участвующих в нем музыкантов Скайлар Грей, Рианна, Нейт Рюсс и рэпер Кендрик Ламар. Примечательно, что композиция Survival стала заглавной темой трейлера игры Call of Duty 4, которая вышла также сегодня, 5 ноября.

На обложке диска изображен дом музыканта в Детройте. Жизнь именно в этом промышленном городе США повлияла на выбор творческого пути Эминема. В настоящее время дом выставлен на торги.

Фото: eminem.com

В 2007 году дом был куплен почти за 25 тысяч долларов. Предыдущий хозяин хотел продать его на eBay за полмиллиона долларов, однако ни одной ставки сделано не было.

Напомним, на днях в США прошла церемония вручения премий Youtube. Эминем стал обладателем номинации "Исполнитель года".