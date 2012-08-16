По делу Мирзаева назначена еще одна экспертиза

ИТАР-ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу спортсмена Расула Мирзаева, от удара которого в сентябре прошлого года погиб москвич Иван Агафонов.

На заседании в четверг суд удовлетворил ходатайство защиты семьи Агафоновых, которая не была удовлетворена предыдущими выводами экспертов. Прокуратура также заявила о необходимости провести еще одно экспертное исследование, сообщает РИА Новости. Между тем защита Мирзаева и сам подсудимый выступили против новой экспертизы, считая, что она лишь затянет рассмотрение уголовного дела.

Ранее в рамках расследования этого дела были проведены четыре экспертизы. Однако судья счел, что для полноты картины необходимо, чтобы в исследовании участвовали люди, имеющие специальные познания в области физики и математики. В результате было решено, что экспертизу проведут специалисты из Минюста, чья компетентность не вызывает у суда сомнений.

Напомним, конфликт между боксером и студентом произошел ночью 15 августа 2011 года возле московского ночного клуба "Гараж". В ходе ссоры Мирзаев ударил Агафонова, от чего тот упал, ударившись головой об асфальт. Через несколько дней молодой человек скончался в больнице, так и не придя в сознание. Как было установлено экспертами, причиной смерти стал именно удар головой об асфальт.

Мирзаеву было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее обвинение было переквалифицировано на статью о причинении смерти по неосторожности.