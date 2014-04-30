Пассажиров задержанного поезда в Забайкалье отправят в Москву в среду

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В связи с временной приостановкой движения поездов по участку Чита – Карымская на Забайкальской железной дороге из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов Минобороны в Забайкальском крае задержаны пассажирские поезда, в том числе, поезд из Благовещенска в Москву на станции Урульга. Пассажиры будут отправлены в столицу в среду, 30 апреля, сообщает пресс-служба РЖД.

Отмечается, что с наступлением светового дня 30 апреля будет организована доставка пассажиров поезда №79 Благовещенск – Москва автобусами до станции Чита-2, откуда пассажиры продолжат поездку в специальном поезде, сформированном Забайкальским филиалом ОАО "ФПК".

Кроме поезда в столицу, задержаны также поезда №322 Иркутск – Забайкальск и №133 Владивосток – Пенза. В ближайшее время в целях обеспечения безопасности ожидается задержка еще четырех пассажирских поездов: №601 Приаргунск – Чита, №43 Хабаровск – Москва, №78 Новосибирск – Нерюнгри и №144 Пенза – Владивосток.