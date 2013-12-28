РЖД запускает дополнительные поезда в Финляндию

Дополнительные поезда из Москвы в Финляндию пустят в праздники

В новогодние праздники ОАО "РЖД" запускает дополнительные поезда из Москвы в Финляндию и обратно. Из российской столицы составы отправятся ранним вечером 30 декабря и днем 1 января, а из финской - днем 6 января и вечером 7 января.

Как отмечается в заявлении РЖД, это решение продиктовано "постоянно растущим спросом на пассажирские перевозки в сторону Финляндии". Ранее на этот период уже были назначены дополнительные поезда: из Москвы - утром 28 декабря, ранним вечером 29 декабря и 2 января, из Хельсинки - днем 7 января и поздним вечером 8 января.

Ранее сообщалось, что в период новогодних каникул российские железнодорожники запускают три международных поезда для организованных групп туристов из Москвы и один - из Санкт-Петербурга. Первый поезд, под номером 977/978, отправляется с Белорусского вокзала Москвы в Варшаву 29 декабря в 16.50. Поезд № 971/972 Москва – Краков – Москва отправится также с Белорусского вокзала 2 января в 16.17. Состав № 971/972 Москва – Попрад Татры (Словакия) – Москва, отправляется с Киевского вокзала 2 января в 01.16. Специальный поезд № 972/971 Санкт-Петербург – Таллин – Санкт-Петербург отправится с Витебского вокзала 31 декабря и 3 января в 00.40.