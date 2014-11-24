Железнодорожный переезд в Кокошкине реконструируют

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян
В поселении Кокошкино построят путепровод через железную дорогу на расстоянии 1,5 километра от существующего, сообщает пресс-служба департамента строительства.
После завершения строительства путепровод будет обеспечивать транспортные связи между Минским, Боровским, Калужским и Киевским шоссе.
Он также соединит улицы Дачная и Горького, появятся перекрестки и пять терминалов для оплаты грузового транспорта.
"До 2017 года в столице планируется построить 7 автомобильных путепроводов на пересечении железнодорожных путей и автомобильных дорог. Работы запланированы в рамках совместного проекта правительства Москвы и ОАО "РЖД" по развитию инфраструктуры железнодорожных перевозок", - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Открытый конкурс на реконструкцию желенодорожного переезда объявлен департаментом строительства города Москвы. Итоги его подведут 17 декабря. Начальная цена проекта составляет порядка 48 миллионов рублей
Напомним, в 2016 году путепроводы построят на станциях Кокошкино, Переделкино, Щербинка, Крекшино, Нижние Котлы, Сходненский тупик, на Южнопортовой улице и Северянинском проезде.
В настоящее время идет разработка градостроительной документации, проектов планировки территории строительства путепроводов и проводятся общественные слушания.
В 2014 году планируется приступить к строительно-монтажным работам на всех объектах.
