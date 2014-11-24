Железнодорожный переезд в Кокошкине реконструируют

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян

В поселении Кокошкино построят путепровод через железную дорогу на расстоянии 1,5 километра от существующего, сообщает пресс-служба департамента строительства.

После завершения строительства путепровод будет обеспечивать транспортные связи между Минским, Боровским, Калужским и Киевским шоссе.

Он также соединит улицы Дачная и Горького, появятся перекрестки и пять терминалов для оплаты грузового транспорта.

"До 2017 года в столице планируется построить 7 автомобильных путепроводов на пересечении железнодорожных путей и автомобильных дорог. Работы запланированы в рамках совместного проекта правительства Москвы и ОАО "РЖД" по развитию инфраструктуры железнодорожных перевозок", - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Новые ж/д переезды и путепроводы

Открытый конкурс на реконструкцию желенодорожного переезда объявлен департаментом строительства города Москвы. Итоги его подведут 17 декабря. Начальная цена проекта составляет порядка 48 миллионов рублей

Напомним, в 2016 году путепроводы построят на станциях Кокошкино, Переделкино, Щербинка, Крекшино, Нижние Котлы, Сходненский тупик, на Южнопортовой улице и Северянинском проезде.

В настоящее время идет разработка градостроительной документации, проектов планировки территории строительства путепроводов и проводятся общественные слушания.

В 2014 году планируется приступить к строительно-монтажным работам на всех объектах.