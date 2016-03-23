В развитие ОЖД инвестирован почти 1 млрд рублей

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

ООО "Российские железные дороги" инвестировало около 1 миллиарда рублей в развитие Октябрьской железной дороги (ОЖД) за январь-февраль, сообщает пресс-служба перевозчика.

983 миллиона рублей направлены на развитие ОЖД в рамках инвестиционной программы РЖД. Значительный объем финансирования направлен на развитие железнодорожной инфраструктуры – порядка 387,3 миллиона рублей. В том числе – инвестиции в реализацию проекта комплексной реконструкции участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород (334,5 миллиона рублей).

На обновление подвижного состава направлено порядка 158 миллионов рублей.