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Ж/Д и вокзалы

14 августа 2014, 18:50

Между Москвой и Санкт-Петербургом будет курсировать "Ласточка-Премиум"

РЖД Ласточка комфорт ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

В выходные дни августа между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать поезда повышенной комфортности "Ласточка-Премиум", сообщает пресс-служба РЖД.

В электропоезде премиум-исполнения удобнее расположены пассажирские сиденья. Также в каждом вагоне установлены видеомониторы, есть там и беспроводной доступ в интернет. Первый головной вагон на 33 места будет 1-го класса, остальные – эконом-класса. Кроме того, в поезде будет 3 санитарных зоны: одна – в первом вагоне и две – в пятом.

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Поезда будут ходить сдвоенными составами по 10 вагонов. Поезд № 715, отправляясь с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 07.55, будет прибывать на Ленинградский вокзал в 13.36 того же дня. Таким образом, время пути составит около 6 часов. Останавливаться он будет на станциях "Чудово", "Окуловка", "Угловка", "Бологое", "Вышний Волочек", "Спирово" и "Тверь".

Состав обратного направления будет трогаться из столицы в 18.00 и приходить в пункт назначения в 00.16 следующего дня.

Продажа билетов на "Ласточки" премиум-класса откроется 15 августа. Полная стоимость билета по базовому тарифу - 1250 рублей в вагоне эконом-класса и 1850 рублей – в вагоне первого класса. За ребенка придется заплатить 450 рублей и 700 рублей соответственно.

Отметим, что добраться до северной столицы на поезде "Сапсан" можно в эконом-классе за 2323 - 3483 рублей и в бизнес-классе – 4198 - 6507 рублей. Время в пути – около 4 часов 8 минут.

В то же время можно воспользоваться и самолетом. Полет займет полтора часа, а билет обойдется в 2-3 тысячи рублей.

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