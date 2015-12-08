Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря 2015, 16:52

Транспорт

На Октябрьском направлении ж/д восстановили движение поездов

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Восстановлено движение поездов на Октябрьском направлении, нарушенное накануне вечером, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"С 13.00 движение поездов на участке Москва – Санкт-Петербург – Москва ОЖД осуществляется в штатном режиме. Специалисты ОЖД сделали все возможное, чтобы восстановить движение в максимально короткие сроки и сократить время задержки", – говорится с сообщении.

Накануне ночью из-за обрыва провода контактной сети на перегоне Редкино – Тверь произошел сбой в движении поездов.

Неисправность была устранена в сегодня в 5.17. С этого момента специалисты Октябрьской железной дороги старались сократить время задержки составов.

В результате инцидента на три часа опаздывали восемь поездов дальнего следования из Санкт-Петербурга. Помимо этого, от одного до трех часов составило время задержки электричек на участках Москва – Тверь, Тверь – Москва, Крюково – Тверь.

Поезда на Октябрьском направлении следуют с задержкой

Ссылки по теме


РЖД поезда восстановление движения сбой в движении ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика