Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

РЖД снизит стоимость билетов на двухэтажный поезд Москва-Воронеж на 15-38 процентов, сообщает пресс-служба компании. Новый поезд отправится в первый рейс из Москвы 31 июля 2015 года.

Цена билета вбудет зависеть от глубины продаж и графика гибкого регулирования. При покупке билета за 45 суток до даты отправления, минимальная цена проезда в вагоне второго класса в августе составит 704 рубля, в вагоне ервого класса - 1254 рубля. В сентябре самый дешевый билет в вагоне второго класса будет стоить 673 рубля, первого - 1223 рубля.

В августе поезд будет отправляться из Москвы по понедельникам, средам и пятницам в 15.20 и прибывать в Воронеж в 21.55. Из Воронежа поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07.35 с прибытием в Москву в 14.10. В сентябре двухэтажный поезд с местами для сидения начнет курсировать ежедневно.

Ранее сообщалось, что началась продажа билетов на двухэтажный поезд Москва – Воронеж с сидячими местами. У поезда будет три остановки: Рязань, Мичуринск и Грязи Воронежские. Купить билет можно в первый или второй класс. Приобрести билеты можно через сайт ОАО "РЖД", кассах ФПК и терминалах самообслуживания.

Двухэтажный поезд Москва – Воронеж станет самым быстрым на данном маршруте: время в пути составит 6 часов 35 минут. В составе поезда – вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса. В вагонах 1-го класса оборудовано купе с двухместным размещением. На всем пути следования будет предоставлен доступ к медиа-порталу поезда, а также будет работать Wi-Fi.

Двухэтажные поезда уже ходят по маршрутам Москва – Адлер, Москва – Санкт-Петербург и Москва – Казань. Время в пути до Адлера составляет 23 часа 45 минут, до Санкт-Петербурга – 8 часов, до Казани – 11 часов 35 минут.