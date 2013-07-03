Книги на столичных вокзалах будет продавать британская компания

Фото: ИТАР-ТАСС

Партнером РЖД по продаже периодики и сопутствующих товаров станет британская розничная сеть WHSmith, которую будет развивать по франшизе азербайджанская PNN Group. Первый магазин откроется уже в июле на Павелецком вокзале.

До конца года в Москве и регионах появится еще 10 точек, сообщил "Ъ" глава совета директоров "Трансмаркета", входящего в состав РЖД. В будущем магазины WHSmith должны открыться на всех столичных вокзалах.

Ранее PNN Group открыла по франшизе в Азербайджане и на Украине магазины De Beers и Hamley`s, а также рестораны KFC.

Отметим, что британская WHSmith насчитывает более 1,6 тысячи магазинов и киосков на вокзалах, АЗС и в аэропортах. В них продаются книги, газеты, журналы, канцелярские товары и так далее, в 2012 году выручка компании составила 1,2 миллиарда фунтов. Российские магазины WHSmith кроме периодики будут также продавать еду, напитки и товары в дорогу.

В настоящее время прессу на вокзалах РЖД распространяет аффилированное с монополией АРП "Гудок". Компания продолжить свои работу и дальше.

