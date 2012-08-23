В России появится партия сторонников РПЦ

Сторонники Русской Православной Церкви хотят создать партию. Известно, что учредители видят Россию монархической страной с особой ролью РПЦ, а патриарха - духовным лидером государства. Название партии пока не раскрывается

В Министерство юстиции подаются документы на регистрацию партии православно-консервативного толка.

Организация "Союз православных граждан" совместно с партией "Самодержавная Россия" подадут в Минюст документы для регистрации православной партии, название которой пока не раскрывается, пишут "Известия".

Учредители партии видят Россию монархической страной с особой ролью РПЦ, а патриарха — духовным лидером страны.

По словам члена президиума центрального совета создаваемой монархической партии и одновременно главы Союза православных граждан России Валентина Лебедева, новая партия будет бороться за появление в стране православного монарха и возвышение роли патриарха в стране. Кроме того, сторонники новой партии хотят ввести в школах обязательные уроки "Закона Божьего".

Однако в РПЦ комментируют появление такой партии осторожно. В частности, протоиерей Русской православной церкви и бывший пресс-секретарь патриарха Владимир Вигилянский считает невозможным слияние религии и идеологии.

"Религия и идеология — вещи несовместимые, во многом даже противоречат друг другу. Церковь не может заниматься государственными проблемами и быть оплотом чьей-либо идеологии, поэтому я считаю подобные попытки повысить роль Церкви в большей мере утопическими", — заявил Вигилянский.

Что касается возвращения в школы "Закона Божьего", по мнению протоиерея, эта идея имеет право на существование, но не в приказном порядке.