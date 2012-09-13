Помещения в музее Кржижановского переданы общественному фонду

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти передали в безвозмездное пользование сроком на 49 лет помещения в музее Глеба Кржижановского общественному фонду содействия духовно-нравственному возрождению современного общества на основах православия "Фонд Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного".

Фонду были переданы нежилые помещения, находящиеся в подвале, а также на втором и третьем этажах здания, сказал РИА Новости источник в московской мэрии.

Общая площадь переданных помещений – более одной тысячи квадратных метров.

Музей-квартира деятеля революционного движения в Глеба Кржижановского расположена на улице Садовнической, дом 30, строение 1. Музей был создан в 1968 году как филиал Центрального музея революции СССР. Экспозиция включает кабинет ученого, комнату его жены, столовую, спальню, прихожую и приемную.