В центре столицы откроют "Мутко бар"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В столице появится "Мутко бар". Заведение откроют рядом со зданием Российского футбольного союза около метро "Таганская", сообщает Агентство "Москва".

Заявка на регистрацию соответствующего товарного знака уже поступила в Роспатент. Предполагается, что это будет приватный бар-клуб на 30–50 мест, место для встреч спортивных журналистов, спортсменов и болельщиков. Там они будут обсуждать игры и соревнования в различных видах спорта.

В баре хотят установить большой экран для неформальных видеоконференций.

Организаторы клуба уже арендовали помещение площадью около 150 квадратных метров на Народной улице. Сейчас там идет ремонт.

Что думает по этому поводу сам министр спорта России Виталий Мутко, узнать не удалось. Отметим, что он также возглавляет РФС.