Исполком РФС выступил против отставки Фабио Капелло

Фабио Капелло останется на посту главного тренера – СМИ

Исполком Российского футбольного союза выступил против отставки Фабио Капелло с поста главного тренера сборной. Заявление носит декларативный характер, сообщает телеканал "Москва 24".

Окончательное решение по поводу судьбы итальянского наставника должен вынести временно исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян.

Ранее m24.ru сообщало, что бизнесмен Алишер Усманов помог РФС рассчитаться с долгами по зарплате Капелло.

Усманов уже кредитовал РФС на 400 миллионов рублей. Теперь, по словам бизнесмена, он выделил организации еще 300 миллионов рублей. При этом его компании разрабатывают возможность заключения спонсорского контракта с РФС. Предположительно, спонсором может выступить "Мегафон".

Общая сумма, которую предоставил РФС Усманов, покрывает всю задолженность РФС перед итальянским специалистом на сегодняшний день. Дальнейшие переговоры об условиях расторжения контракта с Капелло предстоит вести Виталию Мутко.

Мутко уже сообщил, что "принципиальное решение" по поводу Капелло уже принято, однако озвучивать его министр спорта не стал.

Согласно контракту итальянца, в случае одностороннего прекращения контракта по инициативе работодателя – Российского футбольного союза – Капелло должен будет получить 21,6 миллиона евро, то есть полную сумму договора (32,6 миллиона) минус уже выплаченную ему зарплату с 24 января 2014 года. Совокупный долг РФС оценивают в сумму от 1,4 до 2 миллиардов рублей.

Напомним, итальянским тренером недовольны из-за слабой игры сборной России. В текущем отборочном турнире национальная команда страны угодила в не самую сильную группу к Австрии, Швеции, Черногории, Молдавии и Лихтенштейну. Однако после шести поединков подопечные Капелло набрали только 8 очков.