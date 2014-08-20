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Спорт

20 августа 2014, 11:02

"Торпедо" запретили регистрировать новых футболистов

РФПЛ Торпедо

Фото: ИТАР-ТАСС

Московскому "Торпедо" запретили регистрировать новых футболистов. Это связано с задолженностью, которая сформировалась у клуба за трансферы игроков, а также с долгами перед сотрудниками команды, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Таким образом "Торпедо" оказалось в компании с "Амкаром", "Волгой", "Крыльями Советов", "Балтикой", "Сибирью", "Шинником" и "СКА-Энергией".

Запрет будет снят после того, как "Торпедо" расплатится с долгами.

После четырех туров Российской футбольной премьер-лиги "черно-белые" расположились на 10-й строчке турнирной таблицы. На их счету четыре очка.

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