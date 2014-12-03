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Спорт

03 декабря 2014, 21:57

"Торпедо" в гостях обыграло грозненский "Терек"

РФПЛ Торпедо Терек

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Московское "Торпедо" в гостевом матче 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги обыграло грозненский "Терек". Единственный мяч в этой встрече был забит в концовке первого тайма.

Перед свистком на перерыв "черно-белые" разыграли красивую комбинацию. Динияр Билялетдинов получил мяч перед чужой штрафной и отдал пас на ход набегавшему из глубины поля Антону Путило. Тот убежал на свидание с голкипером и отправил мяч мимо бросившегося ему в ноги Ярослава Годзюра.

Вторая половина встречи прошла при игровом преимуществе "Терека", но отличиться хозяевам так и не удалось. В свою очередь, гости имели несколько хороших возможностей для того, чтобы увеличить преимущество в счете, но прекрасно играл вратарь грозненцев.

В итоге поединок завершился со счетом 1:0 в пользу "Торпедо". Москвичи не проигрывают уже третий матч подряд.

Таким образом, "черно-белым" удалось подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице. При равенстве очков с "Уралом" (12-е место) у торпедовцев меньше побед, поэтому они все еще находятся в зоне стыковых матчей.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

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