"Торпедо" в гостях обыграло грозненский "Терек"

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Московское "Торпедо" в гостевом матче 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги обыграло грозненский "Терек". Единственный мяч в этой встрече был забит в концовке первого тайма.

Перед свистком на перерыв "черно-белые" разыграли красивую комбинацию. Динияр Билялетдинов получил мяч перед чужой штрафной и отдал пас на ход набегавшему из глубины поля Антону Путило. Тот убежал на свидание с голкипером и отправил мяч мимо бросившегося ему в ноги Ярослава Годзюра.

Вторая половина встречи прошла при игровом преимуществе "Терека", но отличиться хозяевам так и не удалось. В свою очередь, гости имели несколько хороших возможностей для того, чтобы увеличить преимущество в счете, но прекрасно играл вратарь грозненцев.

В итоге поединок завершился со счетом 1:0 в пользу "Торпедо". Москвичи не проигрывают уже третий матч подряд.

Таким образом, "черно-белым" удалось подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице. При равенстве очков с "Уралом" (12-е место) у торпедовцев меньше побед, поэтому они все еще находятся в зоне стыковых матчей.