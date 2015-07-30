РАМТ репетирует спектакль "Северная одиссея"

Фото: ramt.ru

18 и 25 сентября Российский академический молодежный театр представит первую премьеру юбилейного 95-го сезона – спектакль режиссера Екатерины Гранитовой "Северная одиссея", сообщается на официальном сайте.

В основе спектакля – сценарий Петра Луцыка и Алексея Саморядова, повествующий о приключениях самостийной торговой экспедиции в Сибири. Над музыкальным решением спектакля работает известный певец и композитор Петр Налич. В спектакле заняты: Александр Доронин, Дмитрий Бурукин, Алексей Блохин, Людмила Пивоварова, Олег Зима, Александр Гришин, Рамиля Искандер и другие.



Петр Луцык родился в 1960 году в селе Березань Киевской области. Окончил технологический факультет Московского института стали и сплавов. Работал ассистентом режиссера и старшим администратором на киностудии "Узбекфильм". Алексей Саморядов родился в 1962 году в Оренбурге. Молодые люди подружились во время учебы на сценарном факультете ВГИКа (мастерская Одельши Агишева и Веры Туляковой). "Надежда российского кино", "революционеры отечественного кинематографа" – эти эпитеты прессы Алексей Саморядов и Петр Луцык получили в начале 90-х вместе с целым рядом престижных кинопремий за картины, созданные при их участии: "Савой", "Дюба-дюба", "Дети чугунных богов", "Гонгофер", "Лимита" – на жизненном материале первых лет перестройки вместо "чернухи" друзья создавали эпос, пронизанный романтикой и любовью к простому человеку.

Алексей Саморядов трагически погиб в январе 1994 года, Петр Луцык умер от сердечного приступа поздней осенью 2000 года.

Екатерина Гранитова закончила в 1997 году режиссерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС), мастерская профессора Л. Е. Хейфеца. По первой специальности - архитектор. С 1995 года - преподаватель РАТИ-ГИТИС (мастерская О. Л. Кудряшова). Параллельно с педагогической работой в РАТИ ставит спектакли в театрах Москвы. Выпустила постановки в Консерватории Шамбери и Театре Вивант, Рен (Франция). Работала на курсе РАТИ-ГИТИС в Сургуте и ставила спектакли в Сургутском драматическом театре. В 2005-2008 годах поставила два спектакля в Театре имени Маяковского. Сняла три многосерийных телефильма для Первого канала. Впервые поставила прозу Л. Улицкой ("Девочки", Московский театр эстрады), а в 2009 году выпустила первую в России постановку по прозе Алексея Иванова – по роману "Географ глобус пропил" ("История мамонта").