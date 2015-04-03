На Пушкинской площади поставят кулич весом почти в тонну

Фото: M24.ru

Во время фестиваля "Пасхальный дар" на Пушкинской площади поставят огромный кулич. Он будет весить 900 килограммов, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В этом году самый большой кулич мы поставим на Пушкинской площади. Кроме того, в рамках благотворительных акций будут доступны обеды для малоимущих семей. Блюда смогут попробовать около трех тысяч человек", – приводит слова Немерюка корреспондент M24.ru.

В свою очередь заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина добавила, что власти обратились к столичным ресторанам с просьбой также покормить нуждающихся.

Кроме того, в рамках фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре пройдет выставка кур со всего мира. Также там появится настоящий весенний лес. Деревья в нем будут украшены лентами и яйцами. Установят на Тверском бульваре и арт-объект - яйцо из цветов и зелени, по размеру оно будет больше 7 метров.

Напомним, фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в столице с 12 по 19 апреля. Праздничные мероприятия охватят сразу 17 площадок в центре Москвы. На время фестиваля на площадках обустроят 130 шале. В их меню войдут куличи и творожная пасха, кондитерские изделия и выпечка, чайные коктейли, напитки и многое другое.

Ранее в столице уже готовили огромное блюдо. Так, 28 марта москвичей угостили самым большим в мире холодцом. Над 400-килограммовым блюдом трудились четыре повара.

Среди ингредиентов было 180 килограмм свинины, а также очень много моркови, лука, перца, соли. Все это варили в течение пяти часов, затем противень поставили застывать. Холодец съели на открытии Москворецкого рынка, где завершилась реконструкция.

Помимо этого, в 2012 году в Москве приготовили самую большую в мире окрошку весом 326 килограмм, а также самый большой в Европе пряник в виде Вифлеемской звезды. На приготовление последнего ушло две тысячи яиц и 200 килограммов муки.

А в 2013 году в столице было приготовлено самое большое в мире блюдо узбекской кухни "нарын", его вес составил 500 килограммов, а также самый большой в мире хинкали.