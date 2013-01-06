В кино выходит русская сказка с Пьером Ришаром "Продавец игрушек"

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На Рождество, 7 января, в большой прокат выходит сказка для взрослых Юрия Васильева "Продавец игрушек" о выпускнике Сорбонны юноше Николя, который едет в Россию, чтобы отыскать фамильный клад.

Николя мечтает всю жизнь провести за прилавком магазина детских игрушек, однако его родители не в восторге от такой перспективы.

В итоге под Рождество герой отправляется в Москву, чтобы раскопать свою родословную. Вместо того чтобы танцевать с медведями и покупать ушанки, Николя идет в исторический музей, где узнает что он – правнук русского князя, когда-то придумавшего рецепт светящегося стекла.

В России наследнику предстоит найти утерянный секрет производства стекла, познакомиться с родней, обнаружить клад и влюбиться в русскую красавицу – куда уж без этого.

В одной из ролей снялся французский актер Пьер Ришар. Ему досталась небольшая роль, причем все сцены снимали во Франции. Говорят, что комик страшно боится русских морозов.

В главных ролях – Шамиль Хаматов и Агния Чадова.