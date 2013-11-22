"Фильм Про" стал лауреатом Премии Рунета

Главный редактор сайта "Фильм Про" Иван Кудрявцев. Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сайт "Фильм Про" стал лауреатом десятой Премии Рунета - 2013. Портал признан одним из лучших проектов в российском интернете в номинации "Здоровье, развлечение, отдых".

Всего в этой категории было 15 финалистов. Помимо "Фильм Про", в числе победителей оказались ООО "Литературный клуб", Weekend и социальная сеть "Кибердружины".

Напомним, что в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации" Премию Рунета получило сетевое издание M24.ru.

Фоторепортаж с церемонии вручения премии смотрите здесь.

Премия была учреждена в 2004 году, в год празднования 10-летия Рунета. Премия является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряет выдающиеся заслуги компаний-лидеров, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети.