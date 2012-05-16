Кандидатуру Андрея Шарова завтра рассмотрят в Мособлдуме

Депутаты Мособлдумы рассмотрят кандидатуру Андрея Шарова на пост главы правительства Подмосковья 17 мая. Об этом заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

"Завтра будут рассмотрены вопросы о согласовании кандидатур на должности вице-губернатора и вице-губернатора - председателя правительства. Председателем правительства будет Андрей Шаров, а вице-губернатором будет Руслан Цаликов, завтра их кандидатуры будут рассмотрены на заседании Мособлдумы, представлять их будет Шойгу", - передает РИА Новости слова Брынцалова.

До этого Шаров занимал пост главы департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства России. Он возглавил его в 2010 году. Ранее Шаров занимал пост главы департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ.

Кроме того, будут рассмотрены кандидатуры заместителей председателя правительства Подмосковья, отметил Брынцалов.

По информации Интерфакса, на должность вице-губернатора Московской области предложена кандидатура Руслана Цаликова, занимающего сейчас пост первого замглавы МЧС России. На должности заместителей премьера Подмосковья предложены кандидатуры Тимура Иванова, Дмитрия Куракина и Анатолия Насонова. На должность заместителя председателя правительства Московской области - руководителя аппарата будет предложена кандидатура Павла Высоцкого.

Представлять их на заседании Мосгордумы будет Сергей Шойгу.