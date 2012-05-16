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Политика

16 мая 2012, 17:07

Кандидатуру Андрея Шарова завтра рассмотрят в Мособлдуме

Правительство Московской области Руслан Цаликов Андрей Шаров власть мо

Депутаты Мособлдумы рассмотрят кандидатуру Андрея Шарова на пост главы правительства Подмосковья 17 мая. Об этом заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

"Завтра будут рассмотрены вопросы о согласовании кандидатур на должности вице-губернатора и вице-губернатора - председателя правительства. Председателем правительства будет Андрей Шаров, а вице-губернатором будет Руслан Цаликов, завтра их кандидатуры будут рассмотрены на заседании Мособлдумы, представлять их будет Шойгу", - передает РИА Новости слова Брынцалова.

До этого Шаров занимал пост главы департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства России. Он возглавил его в 2010 году. Ранее Шаров занимал пост главы департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ.

Кроме того, будут рассмотрены кандидатуры заместителей председателя правительства Подмосковья, отметил Брынцалов.

По информации Интерфакса, на должность вице-губернатора Московской области предложена кандидатура Руслана Цаликова, занимающего сейчас пост первого замглавы МЧС России. На должности заместителей премьера Подмосковья предложены кандидатуры Тимура Иванова, Дмитрия Куракина и Анатолия Насонова. На должность заместителя председателя правительства Московской области - руководителя аппарата будет предложена кандидатура Павла Высоцкого.

Представлять их на заседании Мосгордумы будет Сергей Шойгу.

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