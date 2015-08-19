Неизвестные сожгли спортивный Porsche на юго-западе столицы

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Вечером во вторник на юго-западе столицы подожгли спорткар Porsche Boxter, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы московской полиции Андрея Галиакберова.

Инцидент произошел на открытой парковке спортивного комплекса "Олимпийская деревня-80" на Мичуринском проспекте. В результате возгорания автомобиль выгорел полностью.

Кроме того, пострадали припаркованные рядом машины Suzuki Grand Vitara, Chevrolet Lacetti и Ford Kuga.

"Предварительная причина возгорания - занесение открытого огня неустановленным лицом. С места происшествия изъяты пластиковая пятилитровая канистра, матерчатые перчатки, коробок от спичек", - заявил Галиакберов.

В настоящее время следователи завели уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".