Январские слушания: попса остается неизменной

Фото: apple.com

Первый месяц нового года подошел к концу, и мы подводим определенные итоги. Как и ожидалось, глобально картина не изменилась - в топе iTunes избитые или, если хотите, неизменные поп-хиты. Если в 2014 году по мнению главного музыкального сервиса это были Imany, Lilly Wood и, конечно же, Фарелл Уильямс со своим 24-часовым хитом Happy, то сейчас это Mark Ronson, Ed Sheeran и Рианна. Мы послушали Топ-10 песен и составили свое мнение.

[html] [/html]

1. Mark Ronson - Uptown Funk (feat. Bruno Mars)

Английский диджей и продюсер Марк Ронсон, обладатель премии Грэмми, записал трек "Uptown Funk" с американцем Bruno Mars. Композиция вышла на четвертой пластинке Ронсона "Uptown Special" (2015). Веселый фанк и заводное, ни к чему не обязывающее буги. Создается ощущение, будто машина времени вернула нас в беззаботные 60-е.

2. Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Англичанин Эд Ширан написал трек Thinking Out Loud вместе со своей постоянной напарницей Эми Уэйдж. Соул-композиция вышла на втором альбоме Эда "X". Песня сразу же попала на 26 место в английском чарте синглов, а в США было продано около миллиона копий песни. Лучшая композиция для того, чтобы потанцевать "медляк" на школьном вечере или провести романтичный ужин с любимой.

3. Rihanna and Kanye West and Paul McCartney - Four Five Seconds

Рианна анонсировала выход трека на прошлой неделе. Ее заявление навело немало шума. И не только потому, что это первая за два года работа певицы. Музыку написал сам сэр Пол Маккартни. Как оказалось, Рианне очень даже к лицу образ кантри-певицы, а во время припева Уэста от неожиданности просто отвисает челюсть.

4. Taylor Swift - Blank Space

Композиция "Blank Space" кантри-поп певицы Тейлор Свифт вышла на пятом студийном альбоме "1989". Свифт записал песню вместе с шведским продюсером Максом Мартином и Шеллбэком (Кристина Агилера, Pink.). Сингл занял первое место в Billboard Hot 100. Очередные размышления на тему взаимоотношений мужчины и женщины, которая играет в любовь. После того, как уйдет влюбленность, останется печаль и новое имя в списке бывших.

5. Hozier - Take Me to Church

Сингл "Take Me to Church" ирландского музыканта Hozier вышел на одноименном мини-альбоме. Песня также вышла на альбоме Hozier 2014 года. Трек звучит мрачновато, что не странно - в песне говорится об искуплении грехов, за которые некоторые готовы убивать.

6. Fall Out Boy - Centuries

Песня Centuries рокеров из США Fallout Boy стала главным синглом с их шестой по счету пластинки "American Beauty/American Psycho". Композиция попала на 12-е место Топ-100 синглов Billboard. Примечательно, что в треке звучат отрывки из легендарной песни Сузанны Веги "Toms Diner". Centuries, конечно, ближе к поп-музыке, нежели к року. Навряд ли песня останется в веках, как поется в тексте. Скорее всего, эта легенда уже рассказана и в скором времени превратится в прах.

7. Meghan Trainor - Lips Are Movin

"Lips Are Movin" - сингл американской певицы Меган Трейнор, по праву приписываемый жанру бабблгам-поп: сладкая мелодия, простой инструментал, припев в стиле ""Ла-ла-ла". Композиция вышла на третьем студийном альбоме певицы "Title". "Если твои губы шевелятся, значит, ты лжешь, малыш. Скажи, ты считаешь меня за дурочку?" Так и хочется сказать "Да!"

8. Ellie Goulding - Love Me Like You Do (From "Fifty Shades Of Grey")

Английская певица попала на 9 место с саундтреком к фильму "50 оттенков серого". Как и ожидалось, песня изобилует томными напевами и словами "Touch me like you do" ("Трогай меня, как ты это любишь"), переходящий на полушепот детский голос Элли и бодрые барабаны в припеве.

9. Taylor Swift - Shake It Off

Еще одна композиция кантри-поп певицы Тейлор Свифт, которая стала безумно популярной за последние несколько месяцев. Это та самая песня, видео на которую вызвало обсуждения в сети – пользователи были недовольны глупыми клише. В клипе певица появляется то в роли балерины, то в образе рэперши, танцующей тверк.

10. Ella Henderson - Ghost

Песня "Ghost" с дебютного альбома Эллы Хендерсон "Chapter One" посвящена навождению. Девушка видит какого-то призрака, точнее призрак возлюбленного не покидает ее. Что только она не делает, чтобы избавиться от него - даже ходит на речку искупаться. Но, увы, этот надоедливый призрак постоянно вселяется в нее и не дает уснуть ночью. Все бы ничего, но подобные слова, наложенные на вдохновляющую поп-музыку, слышать как минимум странно. Ну вот видишь ты призраков, ну почисти карму что ли или слезай с препаратов.

Для сравнения Топ-10 песен российского iTunes (как ни странно, тут есть The Prodigy):



Shots - Imagine Dragons

Rihanna Kanya West – FourFiveSeconds

Egor Kreed – Самая Самая

Kaleida – Think

Quest Pistols – Санта Лючия

Feder – Goodbye feat. Lyse

Iowa – Маршрутка

Apashe – No Twerk feat. Panther & Odalisk

Imany – The good? The bad & The Crazy



The Prodigy - Nasty

Дмитрий Кокоулин