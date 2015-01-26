Дмитрий Маликов даст концерт в честь 45-летия

"Афиша": Дмитрйи Маликов даст юбилейный концерт

29 января в Crocus City Hall состоится большой юбилейный концерт поп-певца Дмитрия Маликова. Музыканту исполняется 45 лет.

После успешных сольных концертов в "Олимпийском" в 90-е годы, услышать Дмитрия Маликова живьем можно было только на большие праздники, в основном, на сборных гала-концертах. К настоящему моменту на счету Маликова более 100 песен. В последнее время певец сменил развлекательную деятельность на просветительскую.

"За последние 2 года я объехал 90 городов с программой "Уроки музыки". Это мастер-классы, встречи с детьми, интерактивные занятия, спектакли", - сообщил певец.

Начало – в 20.00, стоимость билетов – от 600 рублей.

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