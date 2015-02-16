Поп-певица новой волны Jessie Ware выступит в Yotaspace

Jessy Ware. Фото: facebook.com/jessiewaremusic

16 февраля в клубе Yotaspace выступит поп-певица нового поколения из Лондона Джесси Уэр (Jessie Ware). Ее песни - это гимны любви, женственности и красоте, пропетые то томным, то напористым голосом. Все это наложено на глубокий грув, четкий ритм и диско с синтезаторами на первом плане.

Дебютный сингл Джесси Уэр под названием "Strangest Feeling" вышел в октябре 2011 года на десятидюймовом виниле. В 2012 году Джесси Вейр выпустила сингл "Wildest Moments", а позже – альбом Devotion.

Второй альбом Tough Love вышел в октябре 2014 года. Он стартовал в официальном английском чарте UK Official Albums Chart на девятом месте. В записи альбома приняли участие Роми Мэдли-Крофт из группы The xx, молодое R’n’B-чудо Мигель и поп-фолк музыкант из Англии Эд Ширан.

На счету Джесси номинация на главную английскую музыкальную награду Mercury Prize и дуэт с клубными трансформаторами Disclosure. Также ее вокал можно услышать в работах грайм-музыканта Joker и пост-дабстеп электронщика SBTRKT.

Начало концерта - в 20.00, вход - от 1700 рублей.

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