Экспериментальная поп-группа "Лемондэй" выступит в "Китайском летчике Джао Да"

"Лемондэй". Фото: vk.com/lemonday_community

12 декабря в клубе "Китайский летчик Джао Да" выступит питерская группа "Лемондэй", исполняющая экспериментальный поп.

Группа “Лемондэй” появилась в Санкт-Петербурге в 2009 году как полуакустический проект Юли Накаряковой и Жени Иль. Девушки пели странные и дурашливые песни под акустическую гитару и синтезатор.

Темой их песен становились голова животного, папа лучшей подруги и становящийся ракетой Сережа. В настоящее время – это трио с драм-машиной Антона Покровского.

Начало концерта – в 21.00. Стоимость билетов – 500 рублей.

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