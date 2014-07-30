С 1 августа вступает в силу запрет на ввоз фруктов и овощей из Польши

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Россельхознадзор с 1 августа вводит ограничения на ввоз в РФ овощей и фруктов из Польши, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на помощника руководителя ведомства Алексея Алексеенко.

Такие меры связаны с неоднократными нарушениями при сертификации продукции и выявлением карантинных объектов. Накануне Алексеенко заявлял, что на текущей неделе может быть принято решение о запрете ввоза капусты из Польши - также из-за карантинных вредителей.

Напомним, Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию фруктовые, овощные и рыбные консервы с Украины. Основной причиной запрета являются нарушения требований законодательства по защите прав потребителей. Кроме того, 28 июля в России вступил в силу запрет на ввоз украинской молочной продукции и запрет на ввоз всей украинской растительной продукции в багаже, ручной клади пассажиров и почтовых отправлениях.

Российский рынок также закрыт для украинских конфет Roshen. В молочном шоколаде был обнаружен бензопирен, обладающий канцерогенными свойствами. Кроме того, в продукции выявили токсические примеси и несоответствие информации о пищевой ценности изделий на этикетке.