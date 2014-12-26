В новогодние праздники в Политехе откроется детская "Мастерская иллюзий"

Фото: polymus.ru

Политехнический музей с 3 по 11 января устроит новогодние занятия для детей от 8 до 13 лет. В его открытых фондах на Волгоградском проспекте откроется "Мастерская иллюзий", в которой ребят научат живописи и расскажут об изобретениях, вдохновляющих художников – калейдоскопе, микроскопе и других.

На занятиях "Мастерской" дети смогут увидеть старинные линзы и лупы, керосиновые горелки и фонари, проекционные аппараты. Также ребята расскажут о "волшебном фонаре" – старинном проекторе, который позволяет увеличивать и выводить на большой экран изображения со стеклянных пластинок.

Гости "Мастерской иллюзий" увидят инсталляцию театра Волшебного фонаря и узнают о его работе, а еще нарисуют собственные изображения и увидят их на экране. Детей также ждут подарки.

Занятия пройдут с 3 по 11 января в 11.00 и 14.00. Занятия пройдут с 3 по 11 января в 11.00 и 14.00. Детский билет стоит 600 рублей, взрослый – 300 (без взрослых дети попасть в "Мастерскую" не смогут»). Во время детских занятий взрослые смогут прогуляться по открытым фондам Политеха. Подробности - тут.



В Научных лабораториях Политехнического музея (территория Культурного центра ЗИЛ), кроме того, с 9 по 11 января пройдут Дни открытых дверей. Гости смогут попасть в лаборатории химии, физики и математики, робототехники и биологии.

На Днях открытых дверей удастся принять участие в интересных научных опытах и узнать много нового. Например, посетители лабораторий будут бросать натрий в воду и наблюдать за реакцией, варить приятно пахнущие вещества, менять цвета растворов.

Лаборатория робототехники проведет серию мастер-классов по 3D-графике и печати, а в лаборатории математики устроят увлекательное занятие по геометрии.

В лаборатории биологии можно будет увидеть, как бегают по лабиринту умные крысы, изучить настоящий мозг лисицы и даже зашить швы на курице. Подробнее о Днях открытых дверей их расписании можно узнать здесь.

Отметим, что в праздники выставки "Россия делает сама" и "Сикорский: крылья будущего" будут работать до 22.00.