14 марта 2014, 14:48

Культура

На практикуме "Пять чувств" ответят на самые сложные детские вопросы

"Афиша": В Москве проходит биологический практикум "Пять чувств"

В Детском лектории Политехнического музея открылся биологический практикум "Пять чувств". На занятиях дети смогут узнать ответы на многие каверзные вопросы: почему мы любим сладкое, как появляются дольки в мандаринах, как устроено зрение жука и другие.

Вопросы в лектории задают сами дети, так что занятия полезны не только им, но и их родителям. Например, на вопрос "А почему мы разные?" малыш услышит рассказ о формировании ДНК на примере армии клонов из "Звездных войн".

На практикуме юные натуралисты смогут взглянуть на мир глазами креветок, послушать хор морских раков и научиться видеть пальцами.

Занятия проходят по субботам до 5 апреля.

