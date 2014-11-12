Курс детской философии "Лаборатория мысли" открылся в Политехническом музее

"Афиша": В КЦ ЗИЛ проходит детский практикум "Лаборатория мысли"

Развить у ребенка стремление к познанию себя и окружающего мира можно в Детском лектории "Политеха", который на время реконструкции музея работает в культурном центре ЗИЛ. Там открылся курс практической философии "Лаборатория мысли", сообщает телеканал "Москва 24".

В программе – чтение рассказа или притчи и их последующее совместное обсуждение. Главная задача – научить детей мыслить логически, четко формулировать свою идеи и правильно выстраивать диалог. Получается, что на занятиях развиваются коммуникативные и аналитические способности учеников.

Курс рассчитан на детей от 7 лет. Продолжительность занятия – 1,5 часа.

Родители могут присутствовать на занятиях, но им необходимо принимать в них активное участие.

Посещать практикум можно по субботам до 13 декабря, начало в 14.00, стоимость разового занятия - 300 рублей.