Политех оцифровал часть экспонатов космической выставки

Фото: thngs.co/show/cosmos

Политехнический музей осуществил масштабный веб-проект совместно с сайтом Thngs. Содержимое представляет собой часть экспонатов выставки "Космос: Рождение новой эры".

Инициаторы идеи планируют дальнейшее пополнение каталога. В перспективе будет выложена в открытый доступ информация по всем предметам экспозиции. Здесь можно посмотреть скафандры первых космонавтов, межпланетные посадочные модули, личные вещи Гагарина, упаковки с космической едой и другие интересные объекты, отражающие технологический прогресс отрасли. Все экспонаты сняты с различных ракурсов, с описанием на английском языке.

Живые экскурсии в павильоне № 1 на ВДНХ дополнят знания, полученные пользователями интернет-сетей. В частности, желающим расскажут о советской лунной программе, о подробностях запуска первого спутника, особенностях жизни на околоземной орбите.