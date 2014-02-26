В Подмосковье запретят строительство панельных домов устаревших серий

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье хотят запретить строительство панельных домов устаревших серий, сообщает в среду, 26 февраля, пресс-служба правительства Московской области.

В настоящее время проводится анализ проектов жилых домов типовых серий, используемых в области, а рабочая группа Главархитектуры готовит необходимые рекомендации.

"Панельное домостроение, которое в начале века предполагалось использовать для строительства городов-садов, в итоге переродилось в так называемый интернациональный стиль. Стиль без роду и без племени. В современном облике Подмосковья нет места безликости. Непозволительно при продолжающемся строительном буме плодить архитектурное убожество", - заявил заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин.

По его словам, новые технологии в строительстве поспособствуют появлению проектов домов со смешанными решениями.

"Крупнопанельное или каркасное домостроение - это по-прежнему современно. Необходимо отойти от принципа Ле Корбюзье, что дом - это машина для жилья. Дом должен гармонично формировать окружающую нас комфортную среду", - добавил Елянюшкин.