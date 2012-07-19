Крупная авария в Подмосковье: автобус столкнулся с "КамАЗом"

ИТАР-ТАСС (сайт)

Крупная авария произошла в четверг около 05.20 на автодороге Серпухов-Протвино возле танка "Мемориал". Водитель "КамАЗа" не уступил дорогу маршрутному автобусу Mercedes Sprinter. В результате столкновения пострадали девять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Семерых пострадавших доставили в серпуховскую больницу, двоих – в Протвино. У одного из пострадавших, доставленных в протвинскую больницу, обнаружена рваная ушибленная рана голени, у второго – ушибленная рана головы. После оказания помощи оба мужчины были отпущены из больницы.

Кроме того, по данным правоохранительных органов региона, еще двое пострадавших попали в больницу с переломами.

На месте происшествия работают сотрудники МВД, которые устанавливают точные причины аварии.