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Наземный транспорт

17 февраля, 19:15

Через приложение "Стрелка" можно пожаловаться на работу транспорта

Подмосковье наземный транспорт Стрелка связь приложение мо транспортная карта

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

О качестве работы подмосковного транспорта можно сообщить с помощью мобильного приложения "Стрелка", сообщает пресс-служба Единой транспортной карты.

"Приложение позволяет пользователям отследить, сколько списано средств с баланса карты и сколько поездок совершено. Также с его помощью можно оставить отзыв о качестве обслуживания пассажиров или пожаловаться на работу кондуктора или водителя", – отметил вице-президент ОАО "УЭК" Евгений Кисляков.

По его словам, ежедневный мониторинг общественного мнения дает возможность оперативно устранить недочеты в работе общественного транспорта Подмосковья.

На устройствах IOS и Android приложение "Стрелка" стало доступно 1 февраля. Сейчас его установили уже почти пять тысяч человек. Для владельцев Winphone приложение станет доступно с 1 марта.

Скачать "Стрелку" можно на портале strelkacard.ru. После скачивания нужно будет привязать "Стрелку" к личному кабинету, пройдя авторизацию и получив PIN-код по SMS. С помощью мобильного приложения можно пополнить баланс карты, привязав ее и к любой банковской карте.

Ранее M24.ru сообщало, что единая транспортная карта "Стрелка" начнет действовать и в подмосковных электричках. В автобусах расплатиться "Стрелкой" можно уже с 1 февраля.

Мобильными терминалами для приема "Стрелки" оборудованы около 5 тысяч автобусов во всех городах Московской области. Кроме того, организовано более трех тысяч пунктов пополнения и распространения карты, 250 из них расположены рядом с остановками общественного транспорта.

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Приобрести "Стрелку" можно в кассах Мострансавто, у кондуктора или водителя, а также в салонах "Евросеть". Карты продаются по 200 рублей, 80 из которых составляет залоговая стоимость, а 120 зачисляются на баланс карты.

"Стрелка" работает по принципу "чем больше ездишь, тем меньше платишь". При совершении поездок на маршрутах с регулируемыми тарифами в течение месяца стоимость проезда снижается с 28 до 18 рублей.

Таким образом, поездка по "Стрелке" будет стоить почти на треть меньше, чем билет у водителя. С 1 марта 2015 года на карту можно будет записать билет для проезда на пригородных электричках. В перспективе можно будет оплачивать проезд в безналичной форме на других видах транспорта: троллейбусах, трамваях, маршрутных такси.

Напомним, в Москве еще в апреле 2013 года запустили единую транспортную карту "Тройка". С ее помощью можно расплачиваться за поездки в метро, наземном транспорте, электричках и на "Аэроэкспрессе". Пополнять "Тройку" надо через кассы и автоматы в метро. В подземке установят 223 банкомата, которые будут обслуживать карту. В дальнейшем "Тройку" планируется персонифицировать.

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