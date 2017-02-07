Приложение для контроля за уборкой снега в Подмосковье запустят в марте

Фото: ТАСС/Александр Петров

Власти Московской области анонсировали запуск мобильного приложения для контроля за уборкой снега. Приложение начнет свою работу с марта 2017 года, сообщает Агентство "Москва".

По словам министра дорожного хозяйства региона Игоря Трескова, в феврале в программе устранят все недоработки, а с начала весны начнется ее распространение в муниципалитетах. Приложение поможет выстроить систему объективного контроля за уборкой снега на дорогах.

"Необходимо выработать некую систему объективного контроля за выходом техники на работу. Сегодня все дорожные службы отчитываются: столько-то вышло единиц техники, убрали столько-то кубов снега. Эта программа позволит установить постоянный, системный, жесткий контроль за тем, как убираются улицы на наших дорогах", – отметил министр.

Тресков добавил, что расходы на новую технику минимальны – две тысячи смартфонов бесплатно предоставит сотовый оператор.

За эту зиму в области выпало в два раза больше снега, чем за аналогичный период 2015–2016 годов. Количество осадков превысило 1,5 метра. Согласно прогнозам, в Подмосковье может выпасть еще около 20 сантиметров снега.