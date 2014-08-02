В Подмосковье гражданин Узбекистана напал на полицейского

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В поселке Менделеево Солнечногорского района гражданина Узбекистана задержали за нападение на полицейского, сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

В субботу, 2 августа в 09.15 на улице Левобережная сотрудники ДПС остановили "УАЗ". В ходе проверки документов водитель автомобиля, 42-летний гражданин Узбекистана, оказал сопротивление инспектору и попытался сбежать, однако был задержан.

В результате этого один из полицейских получил телесные повреждения. По факту нападения на сотрудника полиции будет принято процессуальное решение.

За причинение телесных повреждений сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.